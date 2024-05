Botafogo-SP x Palmeiras: escalações, arbitragem e onde assistir

Com vantagem do jogo de ida, Verdão precisa de um empate contra a Pantera para avançar as oitavas de final da Copa do Brasil Crédito: Jogada 10

O Palmeiras mede forças contra o Botafogo-SP nesta quinta-feira (23), às 19h, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No duelo de ida, o Verdão venceu por 2 a 1, no Allianz Parque. Assim, o time de Abel Ferreira joga por um empate para chegar nas oitavas de final. Já a Pantera precisa vencer por dois gols de diferença para avançar ou por um tento para levar a decisão para os pênaltis. Onde assistir A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere.

Como chega o Botafogo-SP O Botafogo-SP não chega em um bom momento para o duelo desta quinta-feira. Afinal, já são sete jogos sem vencer somando Série B e Copa do Brasil, o maior jejum entre times das séries A e B. Além disso, o Pantera não conseguiu balançar as redes nos quatro últimos jogos, contra Mirassol, Guarani, Chapecoense e Goiás. Aliás, na última partida, foi goleado por 4 a 0. Contudo, a Pantera não deve promover grandes mudanças em seu onze inicial para este compromisso decisivo. Ainda que a impressão deixada pela equipe na partida passada tenha sido das piores. Aliás, o técnico Paulo Gomes não tem nenhum desfalque por lesão ou suspensão para a partida. Como chega o Palmeiras Em contrapartida, o Verdão aproveitou o período sem jogos no Campeonato Brasileiro para esvaziar o seu departamento médico. Assim, o volante Aníbal Moreno, em recuperação de um trauma no olho, e os atacantes Bruno Rodrigues e Dudu, que passaram por cirurgia no joelho, participaram normalmente dos trabalhos durante a semana. Alguns destes nomes podem aparecer no banco de reserva, mas ainda são tratados como dúvidas. Além disso, Marcos Rocha e Gabriel Menino podem começar a partida, mas brigam pela vaga com Mayke e Richard Ríos. Por fim, o jovem Estêvão alertou sobre os perigos do duelo contra o Botafogo-SP.