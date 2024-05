Zagueiro é recompensado com beijo ao vivo após dia de artilheiro

Um zagueiro teve dia de artilheiro nos gramados e extracampo também ao receber um beijo pela namorada em entrevista pós-jogo.O caso aconteceu durante o jogo entre Bologna e Juventus pelo campeonato italiano.

Apesar de mandar bem como atacante e marcar duas vezes, o jogador acabou vendo sua equipe tomar três gols e o jogo terminar empatado em 3 a 3.

CARREIRA DO ZAGUEIRO ARTILHEIRO

O jogador se trata de Riccardo Calafiori, zagueiro do Bologna. Apesar de ser defensor, o atleta de 22 anos teve que lidar com a marcação cerrada da namorada, que ficou pendurada no pescoço dele após o beijo durante quase toda a entrevista.