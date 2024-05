Vitória x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Leão da Barra e Glorioso medem forças nesta quarta-feira (22/05), no Barradão, pela terceira fase da Copa do Brasil

O Botafogo superou as adversidades no duelo de ida e venceu por 1 a 0 no Nilton Santos. O Glorioso, dessa forma, precisa apenas de um empate no Barradão para se classificar. O Vitória, por outro lado, deve vencer por dois gols de diferença se quiser avançar. Em caso de um triunfo mínimo do Leão da Barra, haverá decisão por pênaltis.

Vitória e Botafogo buscam uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil e prometem protagonizar um embate emocionante em Salvador. A bola rola nesta quarta-feira (22/05), às 19h (de Brasília), no Barradão, pelo jogo de volta da terceira fase.

O SporTV (TV fechada) e Premiere (pay per view) transmitem o jogo entre Vitória e Botafogo, pela Copa do Brasil.

LEIA MAIS : Botafogo defende invencibilidade diante do Vitória no Barradão

O Vitória deve entrar em campo em um 4-4-2, com Osvaldo e Alerrandro formando uma dupla de ataque. Willian Oliveira, com uma lesão em uma das virilhas, é desfalque em campo. Além disso, Jean Mota e Willean Lepo estão no departamento médico e também são ausências.

Como chega o Botafogo

Com sete vitórias nos últimos nove jogos, os jogadores alvinegros vivem um momento especial em 2024. Assim, os comandados de Artur Jorge chegam motivados e confiantes no Barradão. O Botafogo depende apenas de um empate para se classificar. No entanto, Artur Jorge não pretende abrir mão de suas características. O Glorioso, dessa forma, deve entrar em campo em um 4-3-3, com Júnior Santos na frente. Afinal, Tiquinho Soares segue se recuperando de uma lesão na coxa direita.

Aliás, Artur Jorge conta com muitos desfalques importantes no setor ofensivo. Eduardo e Jeffinho, com lesões nas coxas, estão fora do jogo. Além disso, Óscar Romero e Diego Hernández permanecem afastados por questões disciplinares e sequer viajaram para Salvador. A novidade é o retorno de Kauê. O volante está reintegrado ao elenco após se envolver em uma polêmica com sua ex-namorada.

VITÓRIA X BOTAFOGO

JOGO DE VOLTA DA TERCEIRA FASE DA COPA DO BRASIL

Data e horário: 22/5/2024, 19h (de Brasília)

Local: Barradão, em Salvador (BA)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Léo Naldi, Dudu e Matheusinho; Osvaldo e Alerrandro. Técnico: Tiago Carpini.

BOTAFOGO: John; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tchê Tchê (Kauê); Luiz Henrique, Savarino; Júnior Santos. Técnico: Artur Jorge.

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (Fifa/PE)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)

VAR: Rodolpho Tosques Marques (Fifa-PR)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.