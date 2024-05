Vazamento de gás nas obras do Santiago Bernabéu causa paralisação em Madri

Reforma na parte externa do estádio causa suspensão do metro e interrupção do trânsito em uma das vias mais movimentadas da capital espanhola

Um susto em Madri na manhã desta terça-feira (21). As obras de reforma do estádio Santiago Bernabéu, agora na parte externa, enfrentaram um contratempo devido a um vazamento de gás que afetou grande parte do ‘Paseo de la Castellana’, uma das principais avenidas de Madri.

Por volta das 9 da manhã, no horário local, uma máquina que trabalhava perto do estádio do Real Madrid causou a ruptura de uma tubulação de gás, obrigando ao fechamento e evacuação da estação de metrô mais próxima e ao bloqueio do trânsito no quarteirão do estádio.

Após a chegada das equipes de emergência, o trânsito acabou sendo restabelecido cerca de uma hora e meia depois.