Vaidebet ameaça encerrar patrocínio do Corinthians

Vaidebet está incomodada com as notícias negativas em relação ao patrocínio e pode encerrar o contrato junto ao Corinthians

O noticiário do Corinthians ganhou mais um tempero de polêmica nesta terça-feira (21). A Vaidebet, patrocinadora máster do clube, demonstrou incômodo com as últimas informações divulgadas sobre o acordo no clube. Em e-mail, a patrocinadora avisou ao Timão que está incomodada com a exposição negativa devido às denúncias e, caso não haja mudanças, vai encerrar a parceria.

Segundo aviso

Esta não é a primeira vez que a Vaidebet se manifesta assim com o Corinthians. No começo do mês, a empresa realizou uma reunião com Augusto Melo e pediu respeito ao acordo. Sem sucesso, a expectativa dos executivos da casa de aposta é que as polêmicas e denúncias internas tenham um fim dentro do clube. Sendo assim, a credibilidade ficaria intacta.