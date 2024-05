Treinador comete racismo contra árbitro no futebol uruguaio

A partida entre Liverpool e Miramar Misiones da última segunda-feira (20), pelo Apertura do Campeonato Uruguaio, ficou negativamente marcada. Isso porque o técnico do Miramar, Ricardo Caruso Lombardi, cometeu racismo contra o árbitro da partida, Javier Feres. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A lamentável prática aconteceu quando o jogo estava nos acréscimos do segundo tempo. Antes, ele tinha sido advertido com cartão amarelo após se revoltar com a expulsão de um de seus comandados, o experiente lateral-direito Matías Aguirregaray.

Após reclamações constantes de Caruso que se intensificaram com a virada no marcador do Liverpool, o dono do apito esperava colocar um ponto final na história e expulsou o treinador do Miramar Misiones com o segundo amarelo. Entretanto, foi aí que o técnico argentino de 62 anos de idade proferiu as seguintes palavras: “Não foi nem falta, ah, eles vão te aplaudir. Seu negro de m…, idiota. Você me expulsou? Eu não vou sair!” Y una vez más estalló Ricardo Caruso Lombardi.

El entrenador de @MiramarSAD explotó cuando fue expulsado Guzmán Pereira en la derrota del cebrita ante @LiverpoolFC1915 2-1, esta tarde en Belvedere. pic.twitter.com/5AkZlfJNun