Sem Hugo Moura e Rossi, Vasco divulga relacionados para enfrentar Fortaleza

Cruz-Maltino recebe o Leão do Pici nesta terça-feira, em São Januário, em busca da vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil

Com ausências, o Vasco divulgou, nesta terça-feira (21), os relacionados para o jogo contra o Fortaleza, que ocorre às 21h30 (de Brasília), em São Januário. Hugo Moura e Rossi estão fora da lista.

O volante cumpriu suspensão diante do Vitória, na última partida do Cruz-Maltino, e estaria à disposição do interino Rafael Paiva. Mas foi preterido por opção técnica. Já o atacante, por sua vez, sentiu dores na coxa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS: Em nota, 777 Partners lamenta atraso em pagamentos no Vasco