Renato Gaúcho propõe solução diferente para sequência da Série A

Para treinador do Grêmio, o ideial é não ter rebaixados para a Série B em 2024 e Brasileirão com 24 clubes em 2025

A calamidade pública no Rio Grande do Sul fez o Campeonato Brasileiro parar. Aliás, os clubes da região estão sem treinar há cerca de um mês. Diante disso, começaram os debates sobre o rebaixamento ou não de Grêmio, Internacional e Juventude. No entanto, Gaúcho tem outra solução. A decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deveria ser para que não tenha nenhum clube rebaixado para a segunda divisão.

Renato Gaúcho prevê problemas no futuro para clubes do Rio Grande do Sul – Foto: Luis Eduardo Muniz / Grêmio FBPA