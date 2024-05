Rebaixado com o Burnley, Kompany entra na mira do Bayern

A tarefa do Bayern para achar um comandante para a próxima temporada tem sido árdua. Isso porque Kompany é o sexto nome a passar pelo radar dos bávaros, de acordo com a imprensa europeia. Anteriormente, recusaram o clube alemão Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Julian Nagelsmann (Alemanha), Ralf Rangnick (Áustria), Oliver Glasner (Crystal Palace) e Roger Schmidt (Benfica).

Rebaixado com o Burnley na Premier League, o técnico Vincent Kompany entrou na mira do Bayern de Munique para a próxima temporada. Ele chegaria à Baviera para assumir o lugar de Thomas Tuchel, que já afirmou que não ficará para 2024/25. A informação é da “Sky Sports”, da Alemanha, e de Fabrizio Romano, jornalista especializado em transferências.

Após encerrar a carreira de jogador, Kompany ingressou na vida como técnico. Assim, seu primeiro trabalho foi no Anderlecht, da Bélgica. Após duas temporadas, foi para o Burnley em 2022 e foi campeão da Championship, a Segunda Divisão na Inglaterra, conquistando, assim, o acesso à Premier League. Contudo, em 2023/24, terminou em 19º e foi rebaixado.

A campanha foi ruim, terminando à frente apenas do Sheffield United. Foram apenas cinco vitórias, além de oito empates e 24 derrotas no Campeonato Inglês. Todavia, ele é visto como nome que pode levar o Bayern de volta às glórias após uma temporada sem títulos.

O Bayern de Munique terminou na terceira colocação do Campeonato Alemão, atrás do campeão invicto Bayer Leverkusen e do Stuttgart. Na Liga dos Campeões, caiu na semifinal para o Real Madrid.