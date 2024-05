Nível da água diminui na Arena do Grêmio; veja imagens

O nível da água começa a diminuir em alguns locais de Porto Alegre após as fortes enchentes no Rio Grande do Sul. E no bairro do Humaitá, onde está a Arena do Grêmio, não é diferente. Assim, o gramado do Imortal já começa a ficar exposto em algumas áreas.

Por enquanto, apenas a área central do campo está seco. A coloração da grama, porém, está bem escura por causa da lama que subiu junto com a cheia do Guaíba. Parte do banco de reservas, aliás, foi parar no meio do gramado.