Neymar volta a campo apenas a partir de setembro, diz Jorge Jesus

Técnico do Al-Hilal mantém cautela com recuperação de grave lesão no joelho esquerdo do camisa 10

Apesar da cautela, Neymar tem feito treinos físicos e no gramado do CT do Al-Hilal, sendo visto até brincando com a bola, em atividades recreativas. A expectativa é que ele estivesse disponível para a pré-temporada de 2024/25, mas, na previsão de Jorge Jesus, o retorno será adiado.

Quase um ano após a grave lesão sofrida por Neymar, o brasileiro ainda terá que esperar mais um pouco para retornar aos gramados com a camisa do Al-Hilal. Durante entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (21), o técnico Jorge Jesus descartou a volta do atacante no início da próxima temporada e, com cautela, acredita que o jogador volte a campo a partir de setembro.

Lesão deixa Neymar de fora da lista para Copa América

Neymar sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e do menisco, em derrota da Seleção Brasileira para o Uruguai, em outubro do ano passado, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Além disso, o craque brasileiro ficou de fora da lista de relacionados do técnico Dorival Júnior para os próximos amistosos da Canarinho e para a disputa da Copa América, marcada para acontecer entre os dias 20 de junho e 14 de julho, nos Estados Unidos.

Apesar da ausência de Neymar, o Al-Hilal fez uma grande temporada sob o comando do técnico Jorge Jesus. O clube quebrou o recorde mundial de 34 vitórias consecutivas no futebol masculino. Ao mesmo tempo, conquistou o Campeonato Saudita pela 19ª vez. O camisa 10 fez apenas cinco jogos no clube, com um gol marcado e duas assistências.