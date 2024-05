Lista da Forbes e investimentos: Saiba como Neymar usa a sua fortuna

Neymar está na lista de Forbes como um dos atletas mais bem pagos do mundo e tem investimentos imobiliários e no mercado de NFTs

Ao ser anunciado pelo Al-Hilal, Neymar se tornou um dos atletas mais bem pagos do mundo. Aliás, desde a época de sua transferência para o Barcelona que o brasileiro está na lista dos Tops quando o assunto é grana. No momento, pela lista da revista Forbes (que analisa as grandes fortuna), ocupa a sétima colocação, com US$ 108 milhões (R$ 551 milhões). Já o site de finanças esportivas Sportico estima que a fortuna de Neymar chega a R$ 1,01 bilhão.

Aliás, Neymar acrescenta dinheiro a sua conta bancária com investimentos que vão muito além do futebol. Afinal, o mais novo investimento é imobiliário, sociedade entre a NR Sports e a Incorporadora Due para criar a Rota do Caribe Brasileiro. O projeto tem previsão de conclusão em 2037 e volume geral de vendas que pode alcançar R$ 7,5 bilhões.