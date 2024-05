Jornalista afirma que Mariah Carey fará show no Allianz Parque

O jornalista José Norberto Flesch, que costuma antecipar informações sobre espetáculos internacionais no Brasil, publicou nas redes sociais que Mariah Carey fará show no Allianz Parque em setembro. Ele não divulgou detalhes, nem mesmo a data. Entretanto, segundo a postagem, a cantora americana vai se exibir na arena do Palmeiras no mesmo mês em que virá ao Brasil para o Rock in Rio, o que obrigará o Verdão a jogar partidas do Brasileirão fora de sua casa.

O show de Mariah no Rio de Janeiro será no dia 22 de setembro. A confirmação saiu em março, inclusive com uma saudação da própria cantora nas redes sociais:

“Estou animadíssima para voltar ao lindo país de vocês. Mal posso esperar para encontrá-los no Rock in Rio. Vejo vocês em breve”, disse a estrela pop.