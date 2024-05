Fluminense deve ir de titulares para jogo contra o Sampaio Corrêa

Como time não jogou no fim de semana, tendência é que Fernando Diniz vá de força máxima para jogo pela Copa do Brasil

No último treino de preparação, nesta terça-feira (21), o técnico do Fluminense, Fernando Diniz, decidiu o time que levará a campo para o jogo contra o Sampaio Corrêa-MA, nesta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília). A tendência, segundo o portal “ge”, é que o comandante utilize os titulares, aproveitando que a CBF adiou duas rodadas do Brasileirão.

A partida contra os maranhenses acontece no Maracanã e vale pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Tricolor venceu o jogo de ida por 2 a 0 e praticamente encaminhou a vaga às oitavas de final.

Dessa forma, Diniz só deve promover uma mudança em relação à escalação que venceu o Cerro Porteño (PAR), na última quinta (16), no Maracanã, pela Libertadores. Felipe Melo volta de suspensão e atua na vaga de Antônio Carlos, fazendo dupla com Martinelli.