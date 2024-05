Flamengo renova com Igor Jesus até o fim de 2027

Nas redes sociais, o perfil oficial do Flamengo postou uma foto do momento em que Igor Jesus assina o novo contrato. O vice-presidente de futebol Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel acompanhavam o jogador.

Igor Jesus, Garoto do Ninho, renovou o seu contrato com o Flamengo nesta terça-feira (21). O volante de 21 anos, que vem ganhando cada vez mais espaço com Tite, agora tem vínculo até o fim de 2027. As conversas pela renovação, aliás, vinham acontecendo desde o início do ano.

Com a renovação, além do aumento do tempo de contrato, Igor Jesus recebeu uma valorização salarial.

Flamengo também renova com outro Garoto do Ninho

Quem também está de contrato novo no Flamengo é o jovem Werton. O atacante de 20 anos firmou novo vínculo com o clube carioca, válido até o fim de 2026. Com 10 partidas e apenas um gol no profissional, ele ainda busca mais espaço na equipe de Tite.