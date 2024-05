Filha de Renato Gaúcho revela distúrbio alimentar e epilepsia

“Fazia. É uma situação triste. Recorri aquilo. Comia, me sentia muito mal, desesperada, chorava, e aí eu partia para isso. Quando me sentia muito mal, ficava um mês fazendo. Então, falava: ‘Não posso, tenho que parar, não vou me deixar levar. Não vou viver desse jeito. Nem é vida’. Não quero que isso seja parte da minha vida, não quero ficar doente desse jeito”, relembra.

FILHA DE RENATO GAÚCHO FALA DE EPILEPSIA

Carol relembrou que por volta dos 22 anos começou a ter “apagões”, como ela define desmaios. Logo depois ela descobriu que sofria de epilepsia, doença em que há perturbação da atividade das células nervosas no cérebro, causando convulsões. Elas podem ser genéticas ou adquiridas por algum trauma.

“Falei: ‘Eu posso morrer?’. E muita gente deve achar que pode morrer. De fato, se você bater a cabeça, você pode. Mas não pela crise. Fui a um neurologista, comecei a me tratar com remédios que vou tomar a minha vida toda. Pensei em falar porque acho que muita gente se identifica e que eu poderia ajudar de alguma forma. Não é uma coisa assustadora”, diz.