Éder enaltece o início do América-MG na Série B

Desde janeiro de 2022 no Coelho, um dos líderes do elenco e referência técnica da equipe, Éder diz que a fase é fruto de um trabalho que tem sido muito bem desenvolvido pela comissão técnica liderada por Cauan de Almeida.

O Santos, clube que tem a camisa mais pesada dentre os 20 participantes da edição deste ano do Campeonato Brasileiro da Série B, é o líder isolado, com cinco vitórias e uma derrota. Mas apenas dois times até aqui podem se vangloriar por terem chegado à sexta rodada sem uma derrota sequer: o vice-líder Goiás e o América-MG, do experiente zagueiro Éder, que derrotou o Guarani por 2 a 1 nesta segunda e se mantém firme e forte no G4, com três vitórias e três empates.

“É um início muito bom de campeonato, estamos conseguindo colocar em prática nosso estilo de jogo. É um modelo que está fluindo bem dentro de campo. Sabemos o quão difícil é a Série B, muito competitiva, mas nossa expectativa por esses primeiros jogos é muito boa. E que a gente possa chegar ao final da competição entre os quatro primeiros e retornar à Série A, que é o nosso principal objetivo no ano”, afirmou o zagueiro.

Próximo adversário: Santos

O próximo jogo do América-MG é justamente contra o Santos, líder da Série. Dessa forma, as equipes se enfrentam na sexta-feira, às 21h30, no Estádio Independência. Assim, Éder falou sobre esse confronto.

“Realmente, é um daqueles grandes jogos do campeonato, entre duas equipes que estavam na Série A no ano passado e querem voltar a todo custo. Mas estamos trabalhando muito para isso. Tem tudo para ser uma grande partida, porque o time deles também é muito qualificado, com jogadores experientes. Teremos que fazer um jogo sem erros”, disse Éder.