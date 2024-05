Dorival Júnior e Mano Menezes se enfrentam no ‘Futebol Solidário’

Atual técnico da Seleção Brasileira se encontra com ex-treinador da Canarinho em jogo de futebol beneficente Crédito: Jogada 10

A CBF anunciou o apoio ao "Futebol Solidário", um jogo especial que acontecerá no domingo em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Assim, o atual técnico da Seleção Brasileira, Dorival Jr, e o treinador da Canarinho entre 2010 e 2012, Mano Menezes, vão liderar as equipes rivais no evento. Os dois técnicos comentaram sobre a importância da iniciativa. Afinal, o Brasil inteiro está se mobilizando na ajuda aos gaúchos após a tragédia. "Gostaria de convidar todo o povo brasileiro para essa corrente solidária em prol dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Precisamos do apoio de todos. Venham e prestigiem esse belo evento", convidou Dorival Jr.

“As equipes serão compostas por ex-jogadores muito conhecidos de todos vocês, artistas e todas as pessoas que, nesse gesto de grandeza, querem dar a sua contribuição nesse momento”, destacou Mano Menezes. Craques da bola e da música no Futebol Solidário O jogo será às 16h, no Maracanã. Dessa forma, terá presença de ídolos históricos do futebol, como Ronaldinho Gaúcho, que tem uma legião de fãs em diversos países, e Cafu, o capitão do Pentacampeonato do Brasil em Copas do Mundo. Outros grandes nomes do futebol também estarão em campo.Entre eles, Filipe Luís e Bebeto. Além disso, o jogo terá a participação de craques da música. Belo e Wesley Safadão já confirmaram presença.