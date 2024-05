Diniz ganha opções para a zaga do Fluminense antes da chegada de Thiago Silva

Marlon e Thiago Santos são liberados pelo Departamento Médico, voltam a treinar com bola junto do elenco tricolor

Além disso, Marlon também pode aparecer como opção, pois voltou a treinar com o elenco. O zagueiro, de 28 anos, não entra em campo há mais de dois meses em virtude de uma artroscopia no joelho direito. Nesse sentido, o treinador terá duas opções para um setor, que ele constantemente teve que improvisar, algo que incomodou parte da torcida.

Em vários momentos, Martinelli e André, que está no Departamento Médico, atuaram pelo setor, muito em virtude da quantidade de desfalques por lá. Marlon passou por uma operação no começo de abril e não entra em campo desde a partida diante do Botafogo pelo Carioca, no dia 3 de março. Em entrevista, Diniz chegou a dizer que o defensor seria o substituto natural de Nino, que acertou com o Zenit, da Rússia

“Nós temos o Marlon, que no fundo seria o substituto natural do Nino. É um zagueiro que, tecnicamente e fisicamente, é um avião a jato. Infelizmente não estamos podemos contar com ele. Ele é esse jogador de nível lá em cima, de Série AA. Mas no ano passado ele chegou, teve problemas no joelho e não conseguia (ter sequência)”, disse Diniz.

Thiago Santos, por sua vez, sentiu um problema muscular durante um treinamento, ainda no início do mês de abril. Chegou a existir a possibilidade dele estar entre os relacionados contra o Cerro Porteño-PAR, mas foi preservado e pode ser opção para o duelo com o Sampaio Corrêa, nesta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), no Maracanã.