Corinthians x América-RN: escalações, arbitragem e onde assistir

Com vantagem, Timão encara o Mecão na Neo Química Arena precisando de um empate para avançar na Copa do Brasil

O Corinthians encara o América-RN nesta quarta-feira (22), às 20h, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, na Arena das Dunas, o Timão levou a melhor e venceu por 2 a 1. Assim, os paulistas jogam por um empate para avançar. Se o time alvirrubro vencer por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Se vencer por dois tentos, avança o time de Natal.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Amazon Prime Vídeo.

Como chega o Corinthians

O Corinthians deve contar com um retorno importante para o jogo contra o América-RN. Afinal o volante Paulinho, recuperado de uma tendinite patelar no joelho esquerdo, treinou normalmente com o grupo e será relacionado. Por outro lado, Diego Palacios, Matheuzinho e Pedro Henrique realizaram atividades no gramado, mas sob orientação da equipe de fisioterapia e preparação física. Os três devem ficar fora. Assim, o time deve ser muito parecido das últimas partidas. Cacá deve seguir no sistema defensivo e o ataque segue com Yuri Alberto, Romero e Wesley.