Atalanta x Bayer Leverkusen: escalações e onde assistir

O grande campeão da Liga Europa será descoberto nesta quarta-feira (22). Atalanta e Bayer Leverkusen se enfrentam às 16h (de Brasília), no Estádio Aviva, em Dublin, na Irlanda, para definir o título do segundo principal torneio de clubes do futebol europeu. Os italianos vão em busca do troféu inédito, enquanto os alemães, em temporada mágica, querem repetir o feito de 1988. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação. Se persistir a igualdade, o troféu será definido nos pênaltis.

Como chega a Atalanta

Na busca do primeiro título europeu da história do clube, a Atalanta aposta na longevidade do trabalho do técnico Gian Piero Gasperini para vencer o clube que é a grande sensação da Europa nesta temporada 2023/24.

Mas, os italianos terão um desfalque importante nesta quarta-feira. O capitão Marten de Roon está sem condições de jogo após a lesão na derrota para a Juventus, na final da Copa da Itália. Além disso, Emil Holm também segue fora.