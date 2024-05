VÍDEO! Presidente dá tapa na cara de torcedor

O presidente de um tradicional clube português perdeu a noção e agrediu, com um tapa na cara, um torcedor indignado com os resultados dentro do campo. O caso aconteceu em um aeroporto na Ilha da Madeira, em Portugal.

Carlos André Gomes aparece nas imagens durante o desembarque da equipe. O torcedor reclama da falta de sucesso no campeonato, que chegou ao fim no fim de semana. Ele pede a demissão do treinador e depois dirige palavras ao presidente de que ele deveria pedir para sair do clube.

