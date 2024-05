Vasco relembra milésimo gol de Romário, que completa 17 anos

Em postagem da conta de São Januário no X – antigo Twitter -, o clube que revelou o gênio da grande área rememora a especial data. Foi no dia 20/05/2007, um domingo, em jogo válido pela segunda rodada do Brasileirão. O Vasco venceu o Sport por 3 a 1, no próprio estádio vascaíno, e o terceiro gol foi marcado pelo Baixinho.

O Vasco relembrou, via redes sociais, de um dos feitos mais marcantes do futebol brasileiro. Trata-se do milésimo gol de Romário, que completa 17 anos nesta segunda-feira (20).

O Baixinho estava com fome de gol. Marcou dez gols no Campeonato Carioca e teve algumas chances para fazer o milésimo ainda durante a competição. Seu gol 999, por exemplo, foi o terceiro na goleada por 3 a 0 sobre o Flamengo, pela terceira rodada da Taça Rio. O goleiro Bruno, porém, evitou o milésimo (que seria marcado de pé esquerdo) com uma grande defesa.

O milésimo gol saiu após uma grande expectativa de todos. Já que Romário começara o ano com 989 gols, faltando apenas 11 para seu grande objetivo. A temporada do Vasco, dessa forma, mudou a chave e ficou por conta do feito – o presidente do clube era Eurico Miranda, que tinha grande relação com Romário.

“17 anos do Milésimo Gol do Baixinho! 1000! No dia 20 de maio de 2007, o ídolo Romário marcou, de pênalti, o milésimo gol de sua carreira. O feito eternizado na Colina Histórica ocorreu na vitória por 3 a 1 sobre o Sport, pelo Brasileirão daquele ano”, anota o Vasco no X.

Depois, o Vasco ainda atuou três partidas no Maracanã, palco preferido para a realização de tal marca – tal qual Pelé marcara, em 1969, contra o próprio Cruz-Maltino. O estádio, no entanto, não deu sorte, com o time sendo eliminado não só do próprio Carioca, como da Copa do Brasil no local.

Primeiro, derrota por 2 a 0 para o Botafogo, ainda pela Taça Rio. Na semifinal do returno, empate épico em 4 a 4, com o Baixinho passando por milímetros de fazer o milésimo. O Vasco viria a ser eliminado nos pênaltis. Na Copa do Brasil, apesar de sair na frente, o time da Colina levou a virada para a zebra Gama, com direito a gol de falta nos acréscimos e eliminação precoce em dia de rodada dupla no Maraca.

Enfim, o gol mil

O jeito, então, era jogar em São Januário. Na primeira partida do Vasco em sua casa no Brasileirão daquele ano, Romário foi titular e converteu pênalti para, enfim, fazer o gol de número 1000. André Dias marcara duas vezes ainda no primeiro tempo para o time da casa. Na etapa final, o lateral-direito Thiago Maciel cruzou e a bola pegou na mão do adversário. Pênalti marcado, e Romário cobrou com extrema categoria para bater o goleiro Magrão.

Romário se aposentou dos gramados neste mesmo ano de 2007, voltando agora em 2024 para atuar no America, seu time de coração. No último sábado (18), ele esteve no banco de reservas durante vitória do Mequinha na estreia da Série A2 do Carioca.

