São Paulo x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

São Paulo e Flamengo jogam nesta segunda-feira (20/5), às 20h (de Brasília), um clássico pela 11ª rodada do Brasileirão feminino. Ambos têm 17 pontos, com o time paulista em quinto e o carioca em sexto. Quem vencer este jogo que será no CT de Cotia, entra no G4. E a Voz do Esporte transmite esta partida, começando a sua cobertura a partir das 18h30, com seu tradicional esquenta, sob o comando de Cesar Tavares, que também estará na narração.

Cesar Tavares está no comando e na narração, mas a cobertura também conta com a cobertura conta com João Miguel Lotufo nos comentários e Pedro Rigoni nas reportagens. Então, você já sabe. A partir das 18h30 é só clicar acima e acompanhar ao duelo entre são-paulinas e Rubro-Negras pelo Brasileirão feminino.