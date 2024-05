Santos embala e abre vantagem no G-4 da Série B

No último domingo (19), o Santos confirmou a sua boa fase. Na Vila Belmiro, o time de Fábio Carille goleou o Brusque por 4 a 0 e disparou na liderança da Série B. Agora, o Peixe tem 15 pontos em seis jogos disputados. O início positivo só confirma a expectativa do Peixe em retornar à elite do futebol brasileiro. Principal clube da competição, o Santos tem o status de favorito entre os rivais.

Recuperação rápida

Até o momento, o único time que superou o Santos na competição foi o Amazonas. Em Manaus, a equipe aulista foi derrotada por 1 a 0. Em meio as incertezas do começo de Série B, a resposta do Peixe foi rápida. Com vitórias diante da Ponte Preta e Brusque, a equipe espantou qualquer zebra.