Santos arrecada R$ 736 mil, valor que doará para o Rio Grande do Sul

Com volta da torcida na Vila Belmiro, Peixe vai doar todo o valor arrecadado para as vítimas das chuvas no RS

O Santos arrecadou R$ 736 mil com a bilheteria do jogo contra o Brusque. As equipes se enfrentaram neste domingo (19), na Vila Belmiro, pela quinta rodada da Série B, com vitória do Peixe por 4 a 0. Ao todo, 10.325 torcedores estiveram presentes neste duelo. Assim, o valor arrecado será todo revertido para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.

O Alvinegro Praiano estava cumprindo uma punição por conta da confusão que aconteceu no embate contra o Fortaleza, no ano passado, partida que culminou com o rebaixamento do clube. O STJD determinou que o Santos jogasse três partidas da Série B com os portões fechados. Contudo, o Peixe entrou com uma liminar e conseguiu que os torcedores estivessem presentes na Vila Belmiro no duelo contra o Brusque, com o intuito de doar toda a bilheteria para o Rio Grande do Sul.