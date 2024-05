Palmeiras não libera trio para seleção brasileira sub-20

Estêvão, Luis Guilherme e Vitor Reis não foram liberados pelo Palmeiras para trabalhar com a seleção de base

O Palmeiras definiu que não vai liberar Estêvão, Luis Guilherme e Vitor Reis para treinar com a seleção brasileira sub-20. O trio foi chamado por Ramon Menezes para treinar na Granja Comary, no Rio de Janeiro, entre os dias 3 a 11 de junho.

No entendimento da comissão técnica de Abel Ferreira, os três jogadores não têm a necessidade de treinar com a seleção de base, pois já integram o time principal do Palmeiras.