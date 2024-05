Museu da Pelada recebe Manga, ídolo do Botafogo

Ex-goleiro do Glorioso é presença confirmada no evento desta terça-feira (21/05), na Cobal do Humaitá, no Rio de Janeiro Crédito: Jogada 10

O Museu da Pelada pretende reviver os tempos marcantes do Botafogo. Afinal, Manga, um goleiro histórico do clube, vai estar presente nesta terça-feira (21/05), às 19h (de Brasília), na Cobal do Humaitá, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Assim, fãs e torcedores podem marcar presença no local para tirar fotos, ouvir histórias e pegar autógrafos do ex-arqueiro. O evento é gratuito.