Marcelo Grohe e Romarinho estão de saída do Al-Ittihad

Romarinho e Marcelo Grohe estão de saída do Al-Ittihad. O clube árabe confirmou nesta segunda-feira (20) que os brasileiros não seguirão para a próxima temporada. Dessa maneira, como a equipe tem somente mais dois jogos a fazer no Campeonato Saudita, a dupla vai se despedir nesta quinta-feira (23), em casa, no estádio Prince Abdullah Al-Faisal, contra o Damac.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Grohe está no Al-Ittihad há cinco anos e não atua desde fevereiro, quando foi excluído da lista que joga no Campeonato Saudita. Ele ficou fora por conta do limite de estrangeiros, uma vez que o clube conta com dez no elenco e o limite é de oito. Assim, o goleiro, de 37 anos, que está em fim de contrato e soma 141 partidas na elite do país, não ficará para 2024/25.