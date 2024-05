Maracanã: Flamengo e Fluminense somam 23 pontos a mais que Vasco na licitação

Fla e Flu, que gerem estádio desde 2019, atingem 120,2 pontos. Governo do Rio divulgará resultado da licitação do Maracanã em breve

A dupla Flamengo e Fluminense está perto de ser oficializada como vencedora da licitação do Maracanã. E nesta segunda-feira, a Comissão Especial da concessão do estádio divulgou um relatório com a pontuação final dos consórcios em cima das propostas financeiras.

O Consórcio Fla-Flu apresentou proposta de R$ 20.060.874,12. O montante será pago ao Governo durante os 20 anos de operação e exploração do Maracanã e do Maracanãzinho. Já a proposta do Consórcio Maracanã Para Todos, de Vasco e WTorre, foi de R$ 20.000.777,28.