Internacional vai a Itu para iniciar preparação emergencial na temporada

Colorado escolhe Itu como sede provisória ainda durante enchentes que prejudicam o estado, mas pode retornar a Porto Alegre antes do esperado Crédito: Jogada 10

O Internacional embarcou para sua sede provisória nesta segunda-feira (20). A delegação da equipe gaúcha ficará, a princípio, 20 dias na cidade de Itu, no interior de São Paulo. Durante este período, a comissão técnica focará na preparação física. Especialmente visando recuperar o ritmo de jogo, condições e fortalecimento físico apenas com treinos em casa, de forma remota. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Assim, um foco na parte física é essencial para diminuir o prejuízo por este tempo inativo devido às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Vale ressaltar que este aspecto já recebeu uma atenção especial no período em que o Colorado promoveu suas atividades no Complexo Esportivo da PUC do RS.

O local escolhido foi o Otho Hotel, que já recebeu o Japão durante a Copa do Mundo de 2014, além do Chile no decorrer da Copa América de 2019. Clubes brasileiros como Botafogo, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Palmeiras e Santos também já se instalaram na localidade em outras oportunidades. Ainda na cidade de Itu, o Inter se antecipou e indicou o estádio Novelli Júnior como palco a receber o duelo com o Belgrano, pela Sul-Americana. Partida exatamente que marca o retorno da equipe aos gramados, no dia 28 de maio. A Conmebol promoveu uma vistoria no local, na última sexta-feira (17). Contudo, ainda vai divulgar a sua resposta. Mesmo assim, o clube gaúcho já indicou outras opções, caso a principal não receba aprovação. Internacional pode retornar ao Sul antes do esperado Houve evolução do cenário dos alagamentos em alguns pontos no Rio Grande do Sul devido às fortes chuvas que causaram imensos prejuízos. Assim, há a possibilidade de o Colorado voltar ao Rio Grande do Sul antes do esperado. Especialmente porque um desses locais é na cidade de Alvorada, onde fica o centro de treinamento da base do clube, o Morada dos Quero-Queros.