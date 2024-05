Ídolo do Palmeiras relata emoção após nascimento da filha: ‘transformando nosso mundo’

Atacante do Palmeiras, Dudu, tem dois filhos do primeiro casamento e Esther é sua primeira filha

O fim de semana foi especial para o atacante Dudu, do Palmeiras. Afinal, nesse sábado (18), nasceu Esther, fruto do relacionamento do atacante com a empresária Paula Caroline.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o portal “Extra”, a primeira filha do casal nasceu por cesariana. O jogador, aliás, usou as redes sociais para falar da emoção da chegada da criança.