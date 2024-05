Fluminense terá tempo para esvaziar o Departamento Médico; entenda

Rio de Janeiro, RJ - 19/05/2024 - Fluminense treina nesta manhã no CT Carlos Castilho. FOTO: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C. . IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. . IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen. Crédito: Marcelo Goncalves

Após assegurar a classificação para as oitavas da Libertadores, o Fluminense volta suas atenções para a Copa do Brasil e tem boa vantagem sobre o Sampaio Corrêa. Além disso, tem dois finais de semana livres, visto que a CBF adiou duas rodadas do Brasileirão por causa da tragédia climática do Rio Grande do Sul. Jogadores terão três dias de folga após o duelo da próxima quarrta-feira (22). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com isso, terá tempo para recuperar a extensa lista de lesionados, que assombra a equipe desde o início da temporada. O foco será na recuperação desses atletas para que o clube possa enfrentar a sequência do ano. Para que Diniz tenha o elenco quase todo à disposição quando a competição nacional voltar, em junho.

Ainda não se sabe se Diniz utilizará força máxima na quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), contra a Bolívia Querida, no Maracanã. A tendência, no entanto, é que algumas peças sejam poupadas. Na outra quarta, dia 29, às 21h30, a equipe entra em campo para a última rodada da fase de grupos, contra o Alianza Lima, também no Rio de Janeiro. Nesse sentido, André, Samuel Xavier, Douglas Costa, Manoel, Lelê e Marquinhos estão em tratamento de lesão. Thiago Santos e Marlon já voltaram aos treinos, sendo duas opções para o sistema defensivo que tem enfrentado problemas antes da chegada de Thiago Silva. A informação é do portal “ge”. Programação do Fluminense 20/05 – Segunda-feira – 09h30 – treino no CT Carlos Castilho

21/05 – Terça-feira – 09h30 – treino no CT Carlos Castilho

22/05 – Quarta-feira- 19h – Copa do Brasil – Fluminense x Sampaio Corrêa – Maracanã

23/05 – Quinta-feira – folga

24/05 – Sexta-feira – folga

25/05 – Sábado – folga

26/05 – Domingo – 10h – treino no CT Carlos Castilho