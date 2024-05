Fluminense derrota o Palmeiras pelo Brasileirão Feminino

Nesta segunda-feira (20), o Fluminense derrotou o Palmeiras por 2 a 0, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. O triunfo levou o Tricolor das Laranjeiras aos 14 pontos, na nona colocação. O Alviverde está na terceira posição, com 22 pontos.

Calendário

Na próxima jornada, o Fluminense encara o Cruzeiro, em Minas Gerais. Enquanto isso, o Palmeiras mede forças diante do Corinthians, em casa.