Flamengo inicia venda de ingressos para jogo diante do Millonarios

Times se enfrentam na terça-feira (28/05), no Maracanã, pela sexta e última rodada do Grupo E da Libertadores

O Flamengo, iniciou, nesta segunda-feira (20/05), a venda de ingressos para o jogo diante do Millonarios, pela Libertadores. Durante este primeiro momento, somente os sócios-torcedores podem adquirir entradas para partida.

As entradas devem ser compradas no site oficial do clube. A comercialização para o público geral começa nesta terça-feira (21/05), às 18h. Os valores variam entre R$15 e R$500.