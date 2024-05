Filho de Pirlo faz homenagem ao pai em seu negócio

O filho de Pirlo tentou seguir os passos dele no futebol, mas sem sucesso, como em muitos casos semelhantes. Apesar disso, ele buscou investir em outro ramo, com influência do esporte e uma homenagem a seu pai.

Assim, seu filho pretendia indicar que era seu sucessor, por conta da sequência numérica (21 para 22). A coleção de estreia de seu empreendimento teve como inspiração o segundo uniforme do Manchester United, da temporada 90/91. Na ocasião do lançamento, em outubro de 2023, admitiu que há também uma influência no fato dele colecionar camisas de futebol

“Me inspirei na camisa do Manchester United 1990/91, a camisa visitante. Desde pequeno sou apaixonado por camisas. Tenho as que meu pai usou. Tenho a do Cristiano Ronaldo, a primeira que tive foi a do Real Madrid. Também tenho algumas do Neymar. Do Alessandro Matri, que frequentava bastante a minha casa, tenho todas as camisas usadas por ele”, comentou Nicolò.

As vendas das peças estão disponíveis no site da própria marca https://ventiduebrand.com . Nas campanhas iniciais, logo após o lançamento do empreendimento, Pirlo participou como modelo ao lado de seu filho.