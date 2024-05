Ex-jogadores brasileiros são os que menos viram treinadores após aposentadoria

O que Gabriel Milito, técnico do Atlético-MG, Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, e Pep Guardiola, comandante do Manchester City, possuem em comum? Os três fazem parte de um grupo seleto de jogadores que, mesmo depois de carreiras altamente vitoriosas, resolveram partir para a carreira de treinador após a aposentadoria dos gramados. Uma espécie raríssima por aqui no Brasil: o levantamento inédito do “Bolavip Brasil” descobriu, entre outros fatos, que os jogadores brasileiros de elite são os que menos buscam a carreira como técnico depois de pendurarem as chuteiras.

Metodologia

Para chegar ao resultado, foram mapeados os 832 jogadores que representaram as seleções de Brasil, Alemanha, Itália, Argentina, França, Uruguai, Inglaterra e Espanha entre as Copas do Mundo de 1990 e 2014. Em seguida, checou-se o que cada um deles fez majoritariamente depois da aposentadoria. Foram considerados treinadores os ex-jogadores que, em primeiro lugar, estão à frente de um time, adulto ou de base, no momento do levantamento ou ao longo da atual temporada. Em seguida, os ex-jogadores que se declaram treinadores em seus perfis oficiais no Instagram. E finalmente, aqueles ex-jogadores que chegaram a 100 jogos ou mais no cargo de treinador.

Espécie rara no Brasil

O levantamento descobriu que apenas 12 dos 107 ex-jogadores que representaram o Brasil entre as Copas do Mundo de 1990 e 2014 se firmaram na carreira de treinador. Atualmente, o Campeonato Brasileiro conta com dois deles: Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, e Rogério Ceni, treinador do Bahia. Os dados mostram que se tornar um treinador se tornou uma opção menos cogitada ao longo dos anos. Oito dos 12 jogadores defenderam a seleção nas Copas de 1990 e 1994. Os mais recentes que se tornaram treinadores são Elano e Julio Baptista, ambos da geração de 2010.