Com surpresa, Argentina divulga lista para amistosos antes da Copa América

Atual campeã tanto continental como mundial, a seleção da Argentina divulgou, nesta segunda-feira (20), uma lista de convocados para dois amistosos prévios à Copa América . Os duelos acontecem no país do torneio (Estados Unidos) contra Equador e Guatemala, nos dias 9 e 14 de junho, respectivamente.

Isto posto, chama a atenção a ausência de um dos nomes mais constantes nos últimos anos, mesmo estando em condições físicas, caso de Paulo Dybala. O atacante atualmente na Roma, inclusive, participou do grupo que conquistou a Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Além disso, apesar de conviver com lesões, os números atingidos por Dybala são importantes: 16 gols e nove assistências nos 38 jogos que disputou com a camisa romanista.

Por outro lado, uma das figuras mais pesadas (além de Lionel Messi) tem sua presença quase que garantida na Copa América: Ángel Di María.

Em fim de ciclo na Albiceleste, o jogador se pronunciou há alguns meses apontando que, caso fosse convocado, seria a sua última competição com a camisa do selecionado argentino. Até o presente momento, são 138 jogos com 30 gols e as conquistas de Copa América, Finalíssima (ambas em 2021) além do Mundial no Oriente Médio.