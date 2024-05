Cláusula de contrato pode ajudar Tiquinho a ficar no Botafogo

Nos últimos dias, alguns fatores importantes travaram as negociações de renovação entre Botafogo e Tiquinho. Porém, um detalhe contratual pode ajudar o centroavante a permanecer no Mais Tradicional. É o que aponta o “Canal do TF”.

Os jogos em que Tiquinho estiver lesionado ou suspenso, portanto, não valem para a ativar a cláusula.

Tiquinho tem contrato com o Botafogo até 31 de dezembro de 2024. Neste cenário, é bem provável que ele bate a meta antes do fim de seu compromisso com a Estrela Solitária.

Cláusula à parte, o Botafogo fez uma primeira oferta de renovação na qual não contemplou o aumento de salário prometido a Tiquinho depois de o jogador recusar uma oferta do Grêmio, ainda nesta temporada. Como consequência, o estafe do centroavante não gostou e recusou a proposta do Glorioso. A informação é do site “ge”.