Bruno Rodrigues sonha com títulos no Palmeiras

Atacante Bruno Rodrigues foi uma das contratações do Verdão para a temporada 2024, mas sofreu uma lesão no joelho

Contratado no início da temporada, o atacante Bruno Rodrigues sofreu uma lesão no joelho e tornou-se baixa para o técnico Abel Ferreira. Porém, o jogador encontra-se em reta final de recuperação e treina normalmente com o elenco. No último sábado (18), Bruno Rodrigues participou do jogo-treino contra o São Bernardo e foi um dos destaques da goleada por 6 a 1.

Elenco unido

Em conversa com o site oficial do Palmeiras, o atacante fez questão de agradecer o departamento médico e, principalmente os companheiros. De acordo com o próprio jogador, a força que recebeu foi fundamental para melhorar de forma rápida.