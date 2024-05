Aston Villa prepara oferta por jogador do Barcelona

A classificação do Aston Villa para a próxima edição da Champions foi o grande feito do time comandado pelo técnico Unai Emery nesta temporada. Dessa maneira, o clube inglês já começou a planejar a montagem do elenco para 2024/25. De acordo com informações do jornal catalão ‘Sport’, os Villans estão interessados na contratação do zagueiro uruguaio Ronald Araújo, do Barcelona.

Além disso, o técnico Unai Emery e o diretor de futebol do Aston Villa, Monchi, estiveram neste final de semana em Barcelona para uma reunião com a diretoria do Barça. O encontro aconteceu para informar sobre o interesse em Ronald Araújo e dar início às negociações.

De olho na próxima edição da Champions, o Aston Villa aposta no zagueiro uruguaio para reforçar o sistema defensivo do clube.