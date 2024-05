Álvaro Pacheco aparece em lista dos melhores treinadores da Liga Portugal

Futuro comandante do Vasco ficou atrás apenas de Rúben Amorim, campeão pelo Sporting, e Sérgio Conceição, do terceiro colocado Porto

Futuro técnico do Vasco, Álvaro Pacheco está com moral alta em Portugal. Afinal, ele foi eleito pelo jornal “Record” como o terceiro melhor treinador da Liga portuguesa 2023/24, em votação divulgada no último domingo (19), dia seguinte ao término da competição.

Sua antiga equipe, o Vitória de Guimarães, surpreendeu a todos e terminou sua campanha com a quinta colocação, com 63 pontos – maior pontuação da história do clube no Campeonato Português. O que ajudou Pacheco a terminar a votação no pódio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS: Adson deve voltar à titularidade do Vasco após mais de dois meses