Adson deve voltar à titularidade do Vasco após mais de dois meses

Ponta direita está recuperado de problema no joelho e pode iniciar uma partida novamente no Cruz-Maltino. Última vez foi em março

O ponta Adson pode ser uma das novidades no Vasco para o duelo da próxima terça-feira (21) contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil. O jogador está recuperado de problema no joelho e deve ganhar a vaga de Rossi no ataque do Cruz-Maltino.

Essa seria, então, a primeira vez que o jogador de 23 anos ganha oportunidade no time titular desde março. Na ocasião, ele iniciou o jogo contra o Nova Iguaçu, que culminou na eliminação precoce do Gigante da Colina no Campeonato Carioca (derrota por 1 a 0).

