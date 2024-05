‘A certeza é de que o projeto avance’, diz dirigente do Flamengo sobre construção do estádio

Cacau Cotta se reuni com o deputado federal Pedro Paulo e segue otimista pela construção do estádio próprio do Flamengo Crédito: Jogada 10

O tema da construção de um estádio próprio segue rondando os corredores da Gávea. Internamente, dirigentes acreditam que cada vez mais esse projeto vai criando forças. Nesta segunda-feira (20), Cacau Cotta, diretor de relações externas do clube, se reuniu com o deputado federal Pedro Paulo, e mostrou otimismo ao falar sobre o assunto. "O Flamengo já tem um compromisso público junto ao prefeito Eduardo Paes. Dessa forma, vai ter uma reunião junto a ele, Pedro Paulo e o presidente da câmara para agilizar as coisas. Além disso, temos também um potencial construtivo na Gávea, que será debatido junto aos conselheiros do clube e representantes do estado. O encontro está marcado para a próxima semana e a certeza é de que o projeto avance e o sonho seja realizado", disse Cacau Cotta ao "Coluna do Fla".