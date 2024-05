Tottenham e Chelsea vencem e se garantem nas competições europeias

A última rodada da Premier League coroou o tetracampeonato do Manchester City, porém também definiu os classificados para as competições europeias. Se para a Liga dos Campeões a parada já estava definida, para os outros torneios foi decidido somente neste domingo. O Tottenham garantiu-se na Liga Europa, enquanto o Chelsea, em uma arrancada incrível na reta final, será o representante inglês na Liga Conferência.

Assim, o Tottenham terminou em quinto lugar, com 66 pontos e garantido na Liga Europa. Na sequência ficou o Chelsea, com 63 e com vaga na Liga Conferência. Newcastle e Manchester United, que ainda tinham chances, ficaram pelo caminho, com 60 pontos cada.

Tottenham vence o lanterna

Os Spurs tinham uma parada teoricamente mais fácil e dependia somente de sua força. Dessa maneira, fez valer a expectativa ao bater o lanterna e já rebaixado Sheffield United por 3 a 0, fora de casa. O grande nome da partida foi Kulusevski, que fez dois gols. Pedro Porro completou o triunfo.