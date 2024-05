Sem surpresas! PSG encerra Francês com vitória sobre o Metz

Em partida válida pela 34ª e última rodada do Campeonato Francês, o PSG visitou e venceu o Metz por 2 a 0. Os gols foram marcados por Soler e Lee, ambos ainda antes dos primeiros 15 minutos de partidas. O Paris Saint-Germain conquistou a vitória mesmo com o time reserva. O zagueiro brasileiro foi titular, mas foi substituído no segundo tempo. Seu colega de posição e compatriota, Marquinhos sequer foi relacionado.

O Paris Saint-Germain, aliás, já tinha garantido o título com algumas rodadas de antecedência. Dessa forma, apenas cumpria tabela, enquanto os donos da casa brigavam para não cair. Assim, o PSG encerra a competição com 76 pontos, 22 vitórias e apenas duas derrotas. Já o Metz, por mais que tenha lutado, terminou em 16º, “classificando” para os playoffs da zona de rebaixamento. Agora, decidirá a vida contra o terceiro da Ligue 2, a Série B (Saint-Étienne).

No entanto, a temporada do PSG ainda não terminou. Afinal, o Paris Saint-Germain fará a final da Copa da França contra o Lyon, no próximo sábado (25), às 16h, em Lille. O time da capital, inclusive, agora foca em recuperar o craque Mbappé a tempo do confronto. Kylian, inclusive, não ficará no time para 2024/2025, e o seu provável destino é o Real Madrid. O atacante não quis renovar, apesar de muitos esforços da diretoria parisiense em contar com ele.