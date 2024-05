Santos passeia na Vila, goleia o Brusque e lidera a Série B

Peixe decide o jogo no primeiro tempo, diminui o ritmo no segundo e vence sem dificuldades na manhã deste domingo na Vila Belmiro

O público voltou à Vila Belmiro e ganhou de presente uma ótima exibição do Santos na manhã deste domingo (19). Sem precisar fazer muita força, o Peixe dominou e goleou o Brusque por 4 a 0. Weslley Patati, Giuliano, Willian Bigode e Morelos marcaram os gols dos donos da casa. Com o resultado, afinal, o Peixe chegou aos 15 pontos e lidera a competição. O Brusque, com apenas quatro, é o 16º.

O Santos volta a campo na próxima sexta-feira (24), quando defende a liderança fora de casa, contra o América-MG. O Brusque, todavia, joga quarta-feira (22), em Goiânia, contra o Atlético-GO pela Copa do Brasil.

Santos avassalador no primeiro tempo

O Santos praticamente não deixou o Brusque respirar no primeiro tempo. Sendo assim, a única chance do adversário aconteceu aos seis minutos. Após bola cruzada na área, João Paulo foi enganado pelo quique da bola, que explodiu no seu peito. Antes disso, contudo, o Peixe já ameaçara aos quatro, com bomba de Otero que Matheus Nogueira espalmou.