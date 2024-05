Saída de Cássio do Corinthians faz zagueiro do Grêmio assumir posto. Entenda

A saída de Cássio do Corinthians foi um dos assuntos de maior relevância no futebol brasileiro na semana. O goleiro, aliás, era o jogador mais longevo em um mesmo clube de Série A no Brasil. Mas sua despedida após mais de 12 anos no Timão abre espaço para Pedro Geromel assumir o posto. Afinal, o zagueiro está há mais de uma década no Grêmio.

