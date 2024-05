Mirassol vence lanterna e entra no G4 da Série B; Operário e Ceará empatam

Dois jogos movimentaram a tarde deste domingo (19), pela Série B do Campeonato Brasileiro. Pela sexta rodada, o Mirassol venceu por 2 a 0 o lanterna Ituano e entrou no G4, agora com 11 pontos – o time de Itu tem apenas três. Dellatorre e Danielzinho anotaram, no segundo tempo, os gols no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.

Com o resultado, o Mirassol chega ao quinto jogo consecutivo sem perder. A única derrota, aliás, ocorreu na estreia para o Brusque. O Leão sobe para o quarto lugar e terminará a rodada no pelotão de acesso caso América-MG e Chapecoense não vençam nesta segunda-feira. Por outro lado, o Galo de Itu conhece seu quinto revés na ocmpetição. O único triunfo ocorreu na rodada passada diante do Sport.