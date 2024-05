Marlon volta a treinar com bola no Fluminense

O zagueiro Marlon deu mais um (e importantíssimo) passo na recuperação da cirurgia do joelho direito. Afinal, neste domingo (19), o defensor participou de uma atividade com bola no CT Carlos Castilho, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Dessa forma, ele deve retornar aos gramados em breve, mas ainda sem uma previsão mais específica.

A volta de Marlon é essencial, afinal, o Fluminense tem a pior defesa do Brasileirão, com 12 gols sofridos em seis jogos. O zagueiro, porém, tem apenas três partidas pelo Tricolor em 2024, sendo duas pelo Carioca e uma pela Recopa Sul-Americana. Nesta segunda passagem pelo clube, iniciada ano passado por conta de um empréstimo do Shaktar Donetsk (UCR), são 25 partidas.